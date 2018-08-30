Kartal BURAK'mıyor

Beşiktaş, Burak Yılmaz ısrarını sürdürüyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "Burak Yılmaz için gelen resmi teklif yok, kimseyle görüşmedik" açıklaması sonrası siyah-beyazlı idareciler, bordo- mavili kulübün kapısını çaldı. Trabzon kanadı, 5 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Beşiktaş 3 milyon Euro'ya kadar çıktı ve bazı isimleri takas olarak önerdi. Beşiktaş'ın takasta önerdiği oyunculara sıcak bakmayan Trabzonspor, 3 milyon Euro ve Atiba karşılığı 'evet' diyeceğini iletti. Son söz Beşiktaş yönetiminde...

Burak Yılmaz'ın taraflar orta yolu bulduğu takdirde Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı iddia ediliyor.