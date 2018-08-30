Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kartal BURAK'mıyor

BURAK'mıyor

, ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, ’u ikna etmeye çalışırken, “Üç milyon Euro ve Atiba karşılığı olur“ yanıtını aldı

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
Kartal BURAK'mıyor

, ısrarını sürdürüyor. Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "Burak Yılmaz için gelen resmi teklif yok, kimseyle görüşmedik" açıklaması sonrası siyah-beyazlı idareciler, bordo- mavili kulübün kapısını çaldı. Trabzon kanadı, 5 milyon Euro'dan kapıyı açarken, Beşiktaş 3 milyon Euro'ya kadar çıktı ve bazı isimleri takas olarak önerdi. Beşiktaş'ın takasta önerdiği oyunculara sıcak bakmayan Trabzonspor, 3 milyon Euro ve Atiba karşılığı 'evet' diyeceğini iletti. Son söz Beşiktaş yönetiminde...

Burak Yılmaz'ın taraflar orta yolu bulduğu takdirde Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal BURAK'mıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN