Şenol Güneş: Bizim kaleci sorunumuz yoktu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş "Şampiyonlar Ligi için beklerken bu sefer daha fazla maç yaparak gruplara kalmak için geliyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. İki tarafta birbirini tanıyor. Kompakt oynayan, hücum gücü yüksek bir takıma karşı oynuyoruz. Umarım turu geçeriz" dedi. Güneş kaleci Karius için de, "Başkanla da konuştum bizim kaleci sorunumuz yoktu. Ekonomik durumlardan dolayı kaleci Fabian gitti. Yönetime saygı duymak lazım. Kaleci transferi yaptık. Karius da çok iyi kaleci. Ancak burada transfer yaparken kadro ve ekonomik durumu göz önünde bulundurmak lazım. Kulüp ekonomik şartlara göre elindekinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz teknik heyet olarak eldeki oyuncuların iyi olması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

NİHAT KAHVECİ'YE SUÇ DUYURUSU

Fikret Orman, eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci hakkında sosyal medya hesaplarındaki aleyhine paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Orman'ın "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik" şeklindeki açıklamaları üzerine Kahveci, paylaşımında "Sen ne kadar kazandın?" ifadesini kullanmıştı.