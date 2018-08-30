Şenol Güneş ile 32. maçta 15. galibiyet

Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Partizan maçıyla birlikte 32. kez bir Avrupa kupası karşılaşmasında boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde Avrupa arenasındaki 15. galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından tecrübeli teknik adamın yönetiminde 32. kez Avrupa kupası karşılaşmasında boy gösterdi. Güneş'in göreve geldiği ilk sezonda Avrupa Ligi'nde boy gösteren Kara Kartal, gruptaki 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, gruptan çıkamadı. Siyah-beyazlılar tek yenilgisini deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı almıştı. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kartal, gruplarda 4 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 yenilgi alıp yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Beşiktaş, Avrupa Ligi maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı ve çeyrek finalde kupaya veda etti. Güneş'in öğrencileri iç sahadaki 6 mücadelede 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İÇ SAHADA 1 YENİLGİ

Üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterirken, grup maçlarında hiç yenilmeyen ve grubu lider bitiren ilk Türk takımı oldu. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bir sonraki turda Bayern Münih'e iki maçta da kaybetti ve elendi. Kartal iç saha maçlarında 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayan siyah-beyazlılar, geride kalan 6 maçta 4 kez kazanırken, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 32 Avrupa kupası karşılaşmasında 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Özellikle iç saha maçlarında rakiplerine karşı çok etkili oynayan Güneş'in öğrencileri, tecrübeli teknik adamın göreve gelmesinin ardından Avrupa'da çıktığı 16 iç saha mücadelesinde yalnızca geçtiğimiz yıl Bayern Münih'e kaybederken, 7 beraberlik ve 8 galibiyet elde etti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde çıktığı maçlarda rakip filelere 55 gol atarken, kalesinde ise 43 gol gördü.