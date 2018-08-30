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Son dakika: 'nin yeni transferi , 'da

Son dakika haberi...'nin yeni transferi , 'a geldi. 22 yaşındaki oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 21:55
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, İstanbul'da

'nin Brezilya ekibi 'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu , 'a geldi. 22 yaşındaki oyuncunun, geçeceği sağlık kontrollerini ardından kendisini sarı lacivertli ekibe bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bu sezon Gremio ile 22 resmi maça çıkan ve 2 gol atan Jailson, takımının Libertadores Kupası'nda çeyrek final oynamasında önemli pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, gün içinde yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır." ifadelerini kullanarak transferi resmen duyurmuştu.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, İstanbul'da
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