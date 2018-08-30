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Son dakika: resmen 'de

, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marques Siqueira'nın transferini resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 12:54
Son dakika: Jailson resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya temsilcisi Gremio'nun orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'nın transferi için hem futbolcu hem de kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtilerek, "Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.

Bu sezon 21 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maça çıkan , ön libero pozisyonunda görev yapıyor.

Brezilyalı futbolcu, kulübüyle 2017 yılında, Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Libertadores Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

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Son dakika: Jailson resmen Fenerbahçe'de
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