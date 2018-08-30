Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tahkim'den Beşiktaş ve Seleznyov kararı

Tahkim'den ve kararı

, PFDK tarafından ve ’a verilen cezaları onadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 15:45
Tahkim'den Beşiktaş ve Seleznyov kararı
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması yüzünden verilen 15 bin TL'lik cezanın onandığını açıklandı. Ayrıca Akhisarspor - Çaykur Rizespor maçında VAR hakeminin uyarısı sonucu Matic Fink'e tükürdüğü tespit edilen Akhisarlı 'a verilen 4 resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik cezaya itirazın da reddedildiği açıklandı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor - Antalyaspor maçında hakeme yönelik hareketinden dolayı 3 maç men ve 13 bin TL ceza alan Charles'in de cezası onandı. Alanyasporlu futbolcu Isaac Sackey'e verilen 2 maçlık cezanın da 1 maça indirildiği paylaşıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tahkim'den Beşiktaş ve Seleznyov kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN