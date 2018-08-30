Zoran Mirkovic: Güçlü bir rakibe kaybettik

UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup olarak turnuvanın dışında kalan Partizan'da Teknik Direktör Zoran Mirkovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Mirkovic, güçlü bir rakibe kaybettiklerini belirterek, "Kendilerini tebrik ediyorum. Sportmence bir karşılaşma oldu. Çok önemli ve ciddi bir rakip karşısında 2 boş alan bıraktık. Bu durum 2 basit gol yememize sebep oldu ve bundan sonra dönüş yapamadık. Bizim daha çok çalışmamız lazım. Önümüzde lig mücadelesi var. Şampiyonluk için bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIN GÜCÜ BELLİ"

Takımında konsantrasyon eksikliği olduğunu söyleyen Zoran Mirkovic, "Konsantrasyon eksikliği en büyük sorunumuzdu. Bu sebepten dolayı oyuncularımı eleştirebilirim. Oyuncuların daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Özellikle baskı yediğimiz anlarda dar alanlarda sorumluluk alarak o bölgeden çıkmaları gerekiyor. Oyuncularımın gücü belli. Bu yüksek tempolu karşılaşmalarda bazen oyundan düşebiliyorlar. Bu kadroyla yapabileceğimiz bu. Sözüne ettiğimiz oyuncular henüz sakatlıktan yeni çıkan isimler" dedi. İlk maç öncesinde daha iyi hazırlanmaları için karşılaşmalarının ertelendiğini söyleyen Mirkovic, Beşiktaş'ta Quaresma, Pepe, Vida ve Medel'i çok beğendiğini söyledi.

"İSTANBUL OLUMLU ANLAMDA GELİŞMİŞ"

Fenerbahçe'de oynadığı dönemle bugün arasında İstanbul'daki değişiklikle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Mirkovic, "Benim bulunduğum dönemdeki İstanbul'la şimdiki İstanbul arasında olumlu yönde çok fark var. Bu stat çok güzel bir stat olmuş. Görülüyor ki Türkler futbola çok önem veriyor. Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğu görülüyor ama bu krizin de aşılacağını, olumlu bir yöne döneceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.