Galatasaray'da 13.5 milyon euro cepte

Tolga Ciğerci ile birlikte Galatasaray'dan ayrılanların sayısı 13'e ulaştı. Gomis, Cavanda ve Carole'ü satan G.Saray, sözleşmeleri biten Hakan Balta, Koray, Yasin, Eray, Umut, Carrasso ve Latovlevici'yi bıraktı. Kiralık Denayer, Lyon'a giderken, Tolga Ciğerci 75 bin Euro, Endoğan Adili ise 500 bin TL tazminatla gönderildi. Yaklaşık 13.5 milyon Euro tasarruf eden sarı-kırmızılılar, yeni oyuncuları Ndiaye, Nagatomo, Emre, Onyekuru ve Muğdat'a ise 8 milyon Euro'ya yakın maaş ödeyecek. Böylece Galatasaray geçen sezon uyduğu 65 milyon Euro'luk maaş sınırını geçmeyecek.

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