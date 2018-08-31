Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da 13.5 milyon euro cepte

'da 13.5 milyon cepte

, toplam 13 oyuncusuyla yollarını ayırırken, 13.5 milyon ’luk maaş yükünden de kurtuldu.

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Galatasaray'da 13.5 milyon euro cepte

Tolga Ciğerci ile birlikte 'dan ayrılanların sayısı 13'e ulaştı. , Cavanda ve Carole'ü satan G.Saray, sözleşmeleri biten , Koray, Yasin, Eray, Umut, Carrasso ve Latovlevici'yi bıraktı. Kiralık Denayer, Lyon'a giderken, Tolga Ciğerci 75 bin , Endoğan Adili ise 500 bin TL tazminatla gönderildi. Yaklaşık 13.5 milyon Euro tasarruf eden sarı-kırmızılılar, yeni oyuncuları Ndiaye, Nagatomo, Emre, Onyekuru ve Muğdat'a ise 8 milyon Euro'ya yakın maaş ödeyecek. Böylece Galatasaray geçen sezon uyduğu 65 milyon Euro'luk maaş sınırını geçmeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da 13.5 milyon euro cepte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN