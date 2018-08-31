Aziz Behich resmen PSV'de

Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven, Bursaspor'dan Aziz Behich ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. PSV'nin Avustralyalı sol bek için Bursaspor'a 4 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki sol bek, "PSV forması giymek için sabırsızlanıyorum. Çarşamba günü PSV - BATE maçını izledim, taraftarımız harikaydı. Her zaman PSV gibi prestijli bir takımda şans bulamazsınız." dedi.

26 kez Avustralya Milli Takımı'nda forma giyen Aziz Behich, geçen sezon Bursaspor'da 31 lig maçına çıkarken 5 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.