Bakü’ye Türk finali yakışır

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kura ile belli olacak. Kuraya Beşiktaş 1, F.Bahçe 2, Akhisar ise 4. torbadan katılacak. Grup maçları 20 Eylül'de başlayacak. Final, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.
Torbalar şöyle:
1.TORBA: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Leverkusen, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio.
2.TORBA: Sporting, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Krasnodar, Fenerbahçe, Astana, Rapid Wien.
3.TORBA: Real Betis, Karabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, Leipzig, Frankfurt, Malmö, Spartak Moskova, S.Liege, Zürich, Bordeaux, Rennes.
4.TORBA: A.Limasol, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisar, Jablonec, AEK Larnaca, Videoton, G.Rangers, Spartak Trnava, Dudelange, Sarpsborg