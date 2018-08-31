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Bakü’ye Türk finali yakışır

Fenerbahçe, Akhisarspor ve Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri bugün belli oluyor.

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Bakü’ye Türk finali yakışır

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kura ile belli olacak. Kuraya Beşiktaş 1, F.Bahçe 2, Akhisar ise 4. torbadan katılacak. Grup maçları 20 Eylül'de başlayacak. Final, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

Torbalar şöyle:

1.TORBA: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Leverkusen, , Beşiktaş, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio.

2.TORBA: Sporting, Ludogorets, Kopenhag, Marsilya, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Krasnodar, Fenerbahçe, Astana, Rapid Wien.

3.TORBA: , Karabağ, BATE Borisov, , Leipzig, Frankfurt, Malmö, Spartak Moskova, S.Liege, Zürich, Bordeaux, Rennes.

4.TORBA: A.Limasol, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisar, Jablonec, AEK Larnaca, Videoton, G.Rangers, Spartak Trnava, Dudelange, Sarpsborg

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Bakü’ye Türk finali yakışır
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