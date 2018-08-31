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, 'yi kiraladı

çalışmalarını son hızıyla sürdüren , bir dönem Sivasspor'da forma giyen Kamir 'yi transfer etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 10:48
Bursaspor, Grosicki'yi kiraladı

'da kadrosuna yeni bir isim daha katmaya hazırlanıyor. Yeşil beyazlılar, Hull City'den Kamil 'nin 2 yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, uzun süredir ini noktalamak için uğraştığı Polonyalı Kamil Grosicki'de mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncuyu Hull City'den 2 yıllığına kiraladı. Türkiye'de bulunan oyuncunun bugün Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Daha önce Süper Lig'de Sivasspor'da ter döken deneyimli oyuncu, kırmızı beyazlı ekipte 104 maça çıkıp 16 gol atıp 26 asist kaydetti. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Rennes'den Hull City'ye 9 milyon Euro karşılığında transfer olan Grosicki, İngiliz ekibinde ise 54 maçta 9 gol attı, 11 golün de hazırlayıcısı oldu.

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Bursaspor, Grosicki'yi kiraladı
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