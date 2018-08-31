Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar beli oldu. Fransa'nın Monaco şehrindeki Spor Arena'da gerçekleşen kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray D Grubu'na düştü. Sarı-kırmızılıların gruptaki rakipleri ise Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayacak ve 11-12 Aralık'ta oynanacak mücadelelerin ardından sona erecek. Final ise 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm gruplar! pic.twitter.com/xJTeHTXFCr

— Sabah Spor (@sabahspor1) 30 Ağustos 2018

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Clubbe Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shaktar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Luka Modric / Real Madrid: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonunun en iyi oyuncusu... pic.twitter.com/UbyAmmkeTt — Sabah Spor (@sabahspor1) August 30, 2018

2017-18 SEZONUNUN ENLERİ BELLİ OLDU

2017-2018 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modric kazandı. UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Modric, Avrupa'da 2017-2018 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

2012 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde de 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Modric, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile final oynama başarısı gösterdi.

Diğer ödüllerin sahibi ise şu isimler oldu:

En İyi Kaleci: Keylor Navas / Real Madrid

En İyi Defans: Sergio Ramos / Real Madrid

En İyi Orta Saha: Luka Modric / Real Madrid

En İyi Forvet: Cristiano Ronaldo / Juventus

MAÇ PROGRAMI

-Grup 1. maçları: 18-19 Eylül

-Grup 2. maçları: 2-3 Ekim

-Grup 3. maçları: 23-24 Ekim

-Grup 4. maçları: 6-7 Kasım

-Grup 5. maçları: 27-28 Kasım

-Grup 6. maçları: 11-12 Aralık

-Son 16 turu ilk maçları: 12-13 Şubat 2019 ve 19-20 Şubat 2019

-Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart 2019 ve 12-13 Mart 2019

-Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2019

-Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2019

-Yarı final ilk maçları: 30 Nisan/1Mayıs 2019

-Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2019

-Final maçı: 1 Haziran 2019