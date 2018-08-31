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Gazişehir 'te transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir , Fenerbahçe altyapısından 'ü kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 13:22
Gazişehir Gaziantep'te transfer

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki santrafor ile 4 yıllığına anlaşıldığı belirtildi. 'ün, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek, resmi sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Genç futbolcunun hücum hattının her bölgesinde forma giyebildiği belirtilen açıklamada, "Milli takımımızın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yusuf, güçlü fiziği ve yüksek hızıyla ön plana çıkmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda 12 kez gol sevinci yaşayan genç futbolcu, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Yeni transferimiz Yusuf Türk'e kulübümüze hoşgeldin diyor, armamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Gazişehir Gaziantep'te transfer
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