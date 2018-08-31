Brezilyalı futbol uzmanı Jailson'u SABAH'a değerlendirdi

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, orta saha bölgesi için de sürpriz bir şekilde Gremio'dan Jailson'u renklerine bağladı. Vatandaşı Josef de Souza'nın yerine gelen 22 yaşındaki sambacının mevcut durumunu ve potansiyelini SABAH için masaya yatıran Brezilyalı futbol uzmanı Paulo Freitas'a göre Fenerbahçe çok iyi bir görev adamı kazandı. Ancak kısa vadede Jailson'un selefi Josef'in seviyesinde performans vermesi zor. İşte Freitas'ın analizinden önemli notlar:

ÇOK ÇALIŞKAN VE HIZLI"

Jailson, saha içinde sorumluluktan ve mücadeleden kaçmayan, takım için çalışmayı seven bir defansif orta saha oyuncusu. Hızlı ve bu özelliği alanını savunurken ona kolaylık sağlıyor. Pas beceresi de mevcut. Ama top tekniği yüksek bir Brezilyalı beklentisi oluşmasın. Basit oynamayı seven bir isim. Josef'in satışı Fenerbahçe adına finansal açıdan çok akıllıcaydı. Buna karşılık Jailson'un, onun yerini hemen doldurma imkanı olduğunu düşünmüyorum. Jailson kendisini geliştirebilecek bir futbolcu olmasına rağmen, Josef şu anda daha iyi bir oyuncu."

JAİLSON İMZAYA GELDİ

Kanarya'nın yeni transferi Jailson dün akşam İstanbul'a geldi. Fenerbahçeli yetkililerin karşıladığı 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

İŞTE YENİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yaptığı 9 transfer ilk 11'de köklü bir değişim yaşanmasına neden olacak. Cocu'nun yeni isimlerden 5'ini banko düşündüğü öğrenildi.