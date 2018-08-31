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lı futbol uzmanı 'u SABAH'a değerlendirdi

futbolu uzmanı Paulo Freitas, 'nin yeni transferi ’u SABAH’a yorumladı. "Fenerbahçe çok iyi bir görev adamı kazandı. Hızlı, pas becerisi mevcut. Ancak kısa vadede Josef de 'nın seviyesinde performans göstermesi zor."

UĞUR KARAKULLUKÇU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Brezilyalı futbol uzmanı Jailson'u SABAH'a değerlendirdi

Transferin hızlı takımı , orta saha bölgesi için de sürpriz bir şekilde Gremio'dan Jailson'u renklerine bağladı. Vatandaşı Josef de 'nın yerine gelen 22 yaşındaki sambacının mevcut durumunu ve potansiyelini SABAH için masaya yatıran lı futbol uzmanı Paulo Freitas'a göre Fenerbahçe çok iyi bir görev adamı kazandı. Ancak kısa vadede 'un selefi Josef'in seviyesinde performans vermesi zor. İşte Freitas'ın analizinden önemli notlar:

ÇOK ÇALIŞKAN VE HIZLI"

Jailson, saha içinde sorumluluktan ve mücadeleden kaçmayan, takım için çalışmayı seven bir defansif orta saha oyuncusu. Hızlı ve bu özelliği alanını savunurken ona kolaylık sağlıyor. Pas beceresi de mevcut. Ama top tekniği yüksek bir Brezilyalı beklentisi oluşmasın. Basit oynamayı seven bir isim. Josef'in satışı Fenerbahçe adına finansal açıdan çok akıllıcaydı. Buna karşılık Jailson'un, onun yerini hemen doldurma imkanı olduğunu düşünmüyorum. Jailson kendisini geliştirebilecek bir futbolcu olmasına rağmen, Josef şu anda daha iyi bir oyuncu."

JAİLSON İMZAYA GELDİ

Kanarya'nın yeni transferi Jailson dün akşam 'a geldi. Fenerbahçeli yetkililerin karşıladığı 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

İŞTE YENİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yaptığı 9 transfer ilk 11'de köklü bir değişim yaşanmasına neden olacak. Cocu'nun yeni isimlerden 5'ini banko düşündüğü öğrenildi.

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Brezilyalı futbol uzmanı Jailson'u SABAH'a değerlendirdi
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