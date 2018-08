Şenol Güneş: Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmayacağım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 sonuçlanan Partizan maçının ardından soruları yanıtladı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde gidebileceği kadar gideceğini söyleyen Güneş, "Beşiktaş'a her maçı kazanmak yakışır" derken, toplantıda Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmayacağını açıkladı.

1-1'in rövanşında Partizan'ı taraftarı önünde 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, "İlk maçta avantajlı bir skor elde etmiştik. Burada da düşündüğümüz oyun sahaya yansıdı. Gol yemeden goller bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. İyi bir ambiyans vardı. İlk maçtaki oyun tarzı itibariyle rakibi tanıyorduk. Öndeki oyuncuların pozisyonlarını düşürdüğünüz anda rakibi hücumda etkisiz kılıyorsunuz. İkinci yarıda 1 tane etkili atakları var, onun dışında pozisyonları yok. Turu geçtiğimiz için memnunuz" diye konuştu.

"TAKIMDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR"

Pepe'nin form durumunun yükseldiğini söyleyen Şenol Güneş, "Milli Takım'dan gelenlerin süreye ihtiyacı vardı. Vida biraz daha Pepe'nin gerisinde ve bu durum normal. Geçen maçta da 1 gol atmıştı, 1 topu da direkten döndü. Bugün 2 gol atması güzel. Vida ve Pepe bugün defansta da dikkatliydi. Şu anda forvet olarak elimizde çok oyuncu var. Larin ve Negredo ön planda. Love da çok iyi bir oyuncu. Mustafa da var. Bu isimlerden bazıları gidebilir. Giden isimler olunca Umut ve Güven de var. Ama çok santrfor olması hem ekonomik değil hem de doğru değil. Avrupa Ligi'ne Fatih-Necip'le başladık, bugün Pepe-Vida'yla oynuyoruz. Bir takım şeyler değişebiliyor. Yarın kaleciler de değişecek. Sıkıntılarımız henüz oturmadı. UEFA'da turu geçtik, tek kaybımız ligdeki 3 puan" açıklamasını yaptı.

"GELEN OYUNCU YERİNE GİDEN OYUNCULARIN OLMASI DAHA DOĞRU"

Antalya lya maçında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyen Şenol Güneş, "Bunun moral bozukluğunu atmak için galibiyete ihtiyacımız vardı. 4 ataktan 3 gol yiyen bir takım olarak galibiyet istiyorduk. 3 günde bir maç oynuyoruz. Çok sıcak ve nem var. Tolgay oradaki maçta çok iyiydi ama Antalya maçında iyi değildi. Oğuzhan 2 net gol kaçırdı, burada attı. Oyuncular akıllı, soğukkanlı oynadı. İstek de sahaya yansıdı. Antalya maçında her gelen top gol olunca şok yaşandı. Dolayısıyla sıkıntı oldu. Transfer için daha önce de konuştum. Sayısal fazlalık olduğu zaman, gelen oyuncu kulübün ekonomisini sarsacağı için transfer yapılmamalı. Forvette fazlalık var. Transferle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Yarına kadar giden olabilir. Gelmesinden çok gitmesini daha doğru buluyorum" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIN ALTERNATİFLİ OYNAMASI BİR ZENGİNLİKTİR"

Kaleci olduğu için topun nereden geleceğini bilemeyeceğini belirten Şenol Güneş, "Her taraftan bekliyorum. Aynı şeyi de burada görüyorum. Kendi oyuncundan mı gelir, rakipten mi gelir, aynısını yaşıyoruz. Rakibin sağ beki hücuma çok çıkan bir oyuncuydu. Çok tempolu oynuyor. İlk maçta da yaptı. Duran toplarda da etkili. Kontrol etmek için Caner'i kullandık. Hücuma da katılıyor. Adriano da öyle. Bu durum bir zenginliktir ve transferi azaltır. Caner'den de Adriano'dan da hepsinden memnunum" dedi. Rakibin önde hücum yönü iyi olan oyuncuları olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Her takımda oynayabilecek oyuncular bu isimler. Sağ bekleri hücuma iyi çıkıyor ve daha sonra stopere aldılar bu oyuncuyu. Biz daha çok defansın üzerine baskı yapmaya çalıştık ve hem bu maçta hem deplasmandaki maçta bu konuda başarılı olduk. Gomes'e çoğu atakta uzun top atıyorlar ve ilk maçtaki golü de öyle yedik. Takım oyununu kompakt oynamayı zaman zaman başardılar ama biz de sabırla bekledik. Larin de defansı rahatsız etti, iyi çalıştı. Grup maçlarında rakipleri görmek ve sonra da değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş'a her maçı kazanmak yakışır" ifadelerini kullandı.

"ADEM LJAJİC, BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Sırp basınından gelen Adem Ljajic'le ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Bu durumu başkan ve yönetim takip ediyor. İyi bir oyuncu ama benim yapabileceğim bir şey yok. Bunların kararını yönetim verir. Ama benim şahsen beğendiğim bir oyuncu" dedi. Kadrodaki oyuncu sayısıyla ilgili de konuşan Güneş, "6 tane oyuncudan hangisi forma giyecek. Oyuncu için de zor. Ortak bir karar verilmesi gerekiyor. Ben her oyuncuyu istiyorum. Gazetelerde yazanları sayarsak, 100 tane oyuncu istiyorum. Burak da dahil. Benim hangi oyuncuyu isteyip istemediğimi kim bilebilir. Ben başkana söylüyorum. Ben Messi'yi istiyorum. Takımda Oğuzhan var, Tolgay var. Alacaksam Suarez'i Messi'yi almak isterim, bunu da söylüyorum zaten" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TAN SONRA KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"

Karius'u istemediği yönünde bir açıklama yapıp yapmadığıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, "Karius'la ilgili istemediğimle ilgili bir şey söylemedim. Kaleci sorunumuz yoktu ama kaleci gitmek durumunda kaldı. Maddi durumdan dolayı gitti. Böyle olunca kaleci almamız gerekti. Karius'u şu anda Fabri'yle eşdeğer duruma koyamam çünkü Fabri'yi tanıyordum. Şimdi Karius'u tanıyacağım. Elimde olan her oyuncu benim için önemlidir. Orkan için de aynı şeyi söyledim. Lens, Ricardo ve Babel gidebilir demiştim. Gitseydi Orkan kalacaktı. Ama gitmedikleri için Orkan'a şans gelme durumu yok. Giderse daha iyi olur onun için" dedi. Sırp bir gazetecinin Sırbistan'da çalışıp çalışmayacağıyla ilgili sorusunu yanıtlayan başarılı çalıştırıcı, "Kulüp takımı olarak değil ama, yaşım yeterse milli takım olabilir. Buradan ayrılırsam tabi. Burada Tosic'le çalıştık. Sırbistan'da iyi oyuncular var. Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmayacağım. Yaşım yeterse herhangi bir milli takım olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.