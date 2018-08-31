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: olabilir

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Şenol Güneş: Milli takım olabilir
, maç sonrası transferi değerlendirdi: "6 forvetimiz var. Onlardan iyisini almak için önce onların 3 veya 4'ünü paraya dönüştürmeliyiz. Negredo formda. Vagner iyi ama sıra gelmediği için gitmek istiyor. Pektemek'i kenarda tutmak zorunda kaldık. Umut Nayir var. Forvetlerin çokluğu, gidecek ve geleceklerin belli olmaması takımı etkiliyor" dedi. Güneş, bir Sırp gazetecinin, "Sırbistan'da bir takımı ya da Sırbistan ı'nı çalıştırmak ister misiniz?" sorusuna ise, "Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmayı düşünmüyorum ama yaşım yeterse herhangi bir milli takım olabilir" yanıtını verdi.
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Şenol Güneş: Milli takım olabilir
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