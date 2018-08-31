Şenol Güneş: Milli takım olabilir

Şenol Güneş
, maç sonrası transferi değerlendirdi: "6 forvetimiz var. Onlardan iyisini almak için önce onların 3 veya 4'ünü paraya dönüştürmeliyiz. Negredo
formda. Vagner
iyi ama sıra gelmediği için gitmek istiyor. Pektemek
'i kenarda tutmak zorunda kaldık. Umut Nayir
var. Forvetlerin çokluğu, gidecek ve geleceklerin belli olmaması takımı etkiliyor"
dedi. Güneş, bir Sırp gazetecinin, "Sırbistan'da bir takımı ya da Sırbistan Milli Takım
ı'nı çalıştırmak ister misiniz?" sorusuna ise, "Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmayı düşünmüyorum ama yaşım yeterse herhangi bir milli takım olabilir"
yanıtını verdi.