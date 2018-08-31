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Sırp basınından 'ye övgü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 'ın Vodafone Park'ta konuk ettiği Partizan'ı 3-0 mağlup ederek elemesi, Sırbistan basınında yankı uyandırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 11:59
Sırp basınından Pepe'ye övgü

Haberlerde, Partizan'ın iyi bir performans sergilemesine rağmen Portekizli savunma oyuncusu 'nün üstün performansı nedeniyle 'a boyun eğdiği belirtildi.

Blic gazetesinin "Partizan, Avrupa sahnesine veda etti" başlıklı haberinde, Pepe'nin attığı iki golle Sırbistan temsilcisinin Avrupa Ligi ilerlemesine izin vermediği ifade edildi.

Kurir gazetesi ise "Partizan'ın ayıbı" manşetiyle yayımladığı haberde, "Beşiktaşlı Pepe, Belgrad ekibinin tüm umutlarını yıktı." değerlendirmesini yaptı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe'nin performansını öven diğer gazete ise Politika oldu. "Pepe, Partizan'ın hayallerini yıktı" başlıklı haberde, "Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, elinde olsa bazı futbolcuların kulağını çekmek için sahaya inerdi." ifadelerine yer verildi.

Vecernje Novosti gazetesi "Zoran Mirkovic memnun değil, Beşiktaş daha güçlü, daha iyi" başlığıyla okuyucularına aktardığı haberde, Partizan'ın, Beşiktaş'ın İstanbul'daki performansı karşısında sessiz kaldığını kaydedildi.

Sportski zurnal ise "Partizan Avrupa'sız kaldı" başlıklı haberinde, Beşiktaş taraftarını överek Partizanlı futbolcuların gürültülü atmosferden etkilendiğini vurguladı.

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Sırp basınından Pepe'ye övgü
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