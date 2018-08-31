Son dakika: Burak Yılmaz'dan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'ın bir süredir transferi için Trabzonspor'la görüşmeler yaptığı Burak Yılmaz, bordo mavili ekipte kalacağını açıkladı. Deneyimli oyuncu, kararını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

33 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben Trabzonspor da kalmayı tercih ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben Trabzonspor da kalmayı tercih ediyorum... — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 31 Ağustos 2018