Tolga Ciğerci Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Tolga Ciğerci konusunda gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz...

Tolga Ciğerci kimdir?

Kulüp takımları kariyeri

Tolga Ciğerci futbola doğduğu şehir Nordenham'ın takımlarından SV Phiesewarden'de başladı. 1998-2000 arası bu takımın altyapısında forma giydikten sonra Arminia Vöhrum altyapısına geçti ve 5 sene burada forma giydi. 2005'te ise VfL Wolfsburg'nu altyapısında forma giymeye başladı.

Vfl Wolfsburg

2008-09 sezonunda Wolfsburg U-17'de forma giymeye başladı. U-17 Bundesliga'da Kuzey/Kuzeybatı liginde birinci olurlarken yarı finalde Bayern Münih U-17'ye elendiler. Aynı sezon kariyerinde ilk kez U-19 takımında da iki lig maçında forma giydi. 2009-10 sezonunda Wolfsburg U-19 formasını giyen Ciğerci, grup ikinciliği gördü. 2010-11 sezonunun sonunda son kez U-19'da oynayan futbolcu 3 maçta 1 gol atarak, takımının grup birincisi olmasına destek oldu. Finallere kalan takımı yarı finallerde 1 gol 3 asist ile sırtladı. Finalde de 90 dakika forma giyen futbolcu Almanya şampiyonluğu yaşadı. Kariyeri boyunca U-17'de 28 maçta 8 gol, U-19'da ise 35 maçta 5 golle oynadı.

Ciğerci, 2010-11 sezonuna VfL Wolfsburg II takımıyla başladı. Regionalliga Nord'da mücadele eden takım ile ilk maçını 20 Ağustos 2010'da BFC Türkiyemspor 1978 karşısında oynadı. 9 maçta forma giyen Ciğerci, bir de gol kaydetti. Sonraki sezon da 11 maçta bu takımın formasını giydi.

Altyapılardaki iyi performansının ardından Ciğerci, teknik adam Steve McClaren tarafından A takıma yükseltildi. 28 Kasım 2010'da 1. FC Köln karşısında RheinEnergieStadion'da oynanan maçta ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika forma giydi. Profesyonel kadrodaki en genç futbolcu olan Tolga, 6 lig maçı bir kupa maçında forma şansı buldu. Ancak teknik direktör değişikliği sonrası önce Pierre Littbarski sonra da Felix Magath döneminde forma şansı bulamadı. 2011-12 sezonu döneminde Magath'ın takıma birçok transfer yapması sonucunda forma şansını iyice kaybetti.

Borussia Mönchengladbach

3 Ocak 2012'de Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 1,5 yıllığına, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandı. İlk yarım sezonu genellikle dördüncü ligdeki Mönchengladbach II'de geçirdi. Sonraki sezon ise daha fazla forma şansı buldu. Sezon başında ilk Avrupa maçına çıkıp UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçında forma giydi. Takım, Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Grup maçlarının üçünde forma giyen futbolcu, sonraki turda SS Lazio karşısındaki iki maçta da forma giydi. Ayrıca grup maçlarında Fenerbahçe SK'yı 3-0 yendikleri maçta gol attı.

Hertha Berlin

2013-14 sezonu başında sakatlanan Alexander Baumjohann'ın yerine Hertha Berlin tarafından kiralandı. Kısa zamanda takımın ilk 11'inin değişmez elemanlarından biri olan Ciğerci, 8 Aralık 2012 tarihinde Eintracht Braunschweig karşısında bulduğu golle Bundesliga kariyerinin ilk golünü de atmış oldu. Sezonun ikinci yarısında ise geçirdiği sakatlıklar nedeniyle aralıklarla forma şansı bulabildi. Buna rağmen Hertha Berlin tarafından sezon sonunda transfer edilmek üzere girişimlerde bulunuldu.

Galatasaray

8 Ağustos 2016 tarihinde Tolga, Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Transferinden 5 gün sonra Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçına ilk 11'de Selçuk İnan'ın partneri olarak başladı ve penaltılara giden 120 dakikanın tamamında forma giydi. Takımının 3. penaltı atışını gole çevirerek kupanın alınmasına katkıda bulundu. Ligde oynanan Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarının tamamında oynamıştır. Bu maçların hepsinde Galatasaray'ın en çok topla buluşan, en çok pas yapan ve top kazanan oyuncusu olmuştur.

Millî takım kariyeri

2 Eylül 2010'da Almanya U-19 takımının Hollanda U-19'la yaptığı hazırlık maçına çağrıldı. 90 dakika forma giyen Ciğerci, 2-2 biten maçta Almanya'nın ikinci golünü attı. Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme grubunda 3 Almanya maçında da oynayan Ciğerci, takımının bir üst eleme turuna çıkmasına yardım etti. Bir üst turda ise sadece Türkiye U-19 karşısında forma giydi ancak şampiyonaya katılamadılar. 31 Ağustos 2011'de Polonya karşısında forma giyerek Almanya U-20 millî takımına yükselmiştir.

2012 yılında teknik direktör Abdullah Avcı'nın çabasıyla Türkiye'yi tercih etmiştir. İlk kez 5 Mart 2014'te İsveç ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilen futbolcu, Bundesliga'da geçirdiği sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve bu nedenle Türkiye Millî Futbol Takımı forması giyemedi. 28 Ağustos 2016 tarihinde uzun bir aradan sonra Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı nedeniyle Fatih Terim tarafından Millî takıma çağrılmıştır.[2] 30 Eylül 2016 tarihinde Ukrayna ile yapılacak 2018 Dünya Kupası Eleme maçına Fatih Terim tarafından çağrılmıştır.