Trabzonspor, Burak Yılmaz karşılığında onu istiyor

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Burak Yılmaz pazarlığı tüm hızıyla sürüyor. Transferde 1. dönem bu gece saatler 00.00'ı gösterdiğinde bitecek. O ana kadar Burak, Beşiktaşlı da olabilir, Trabzonspor'da da kalabilir. Peki iki kulüp arasında neler yaşandı; Beşiktaş, eski oyuncusu Burak Yılmaz'ı almak için önceki gün İstanbul'da Trabzonspor yönetimi ile bir araya geldi. İlk teklif 2 milyon Euro artı Mustafa Pektemek oldu. Ancak kabul görmedi. Bordomavililer golcüsünü 3 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya yanaşmazken, paranın yanı sıra Atiba'yı istedi. Kanadalı yıldızın gönderilmesine teknik direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı ifadesiyle karşılaştı.

ADEM LJAJIC İÇİN TORINO'YA SON TEKLİF VERİLDİ

TRABZON'UN Tolgay'ı da transferde gündeme getirdiği, yıllık ücretinin 2 milyon 200 bin Euro olması nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi. Beşiktaş, Burak için 3 milyon Euro'ya çıkamadı ama 2 milyon 200 bin Euro artı Atiba teklifi yaptı. Pazarlıklar sürüyor.. Bu arada Fransız basınına göre Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için Adem Ljajic'in kulübü Torino'ya 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklif etti.

LUCESCU TAKİPTE

Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç ile oynanacak maçların aday kadrosunu bugün açıklayacak A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da dün tribündeydi. Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarına büyük destek verdi