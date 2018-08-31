UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Bugün TSİ. 14.00'da Monaco'da düzenlenecek kura çekimi ile birlikte temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli olacak. Tüm Türkiye'de merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçlarına ilişkin her türlü gelişmeyi haberimizde bulabilirsiniz. Beşiktaş'ın rakipleri ne zaman belli olacak? Beşiktaş kaçıncı torbadan kura çekimine katılacak? Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? Fenerbahçe kura çekimine kaçıncı torbadan katılacak? Tüm bu soruların cevaplarını sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin rakipleri yarın TSİ 14.00'da Monaco'da çekilecek kura ile belli olacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,

4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg

​İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın rakipleri yarın TSİ 14.00'da Monaco'da çekilecek kura ile belli olacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,

4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg