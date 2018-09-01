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: Ev sahibi olma avantajımızı iyi kullandık

spor'un geçtiğimiz haftalarda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Nijeryalı oyuncu 2 golle yıldızlaştığı maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 01:42 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 01:47
Anthony Nwakaeme: Ev sahibi olma avantajımızı iyi kullandık

spor'un yeni transferi Nwakaeme, karşısında ev sahibi olma avantajlarını iyi kullandıklarını söyledi.

in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden bordo-mavililerde 2 gol atan takımın yeni transferi Nwakaeme, ev sahibi olma avantajlarını iyi kullandıklarını belirterek, "Bugün daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Biz de büyük bir takımız. Bizim mutlu eden önemli bir galibiyet almamız oldu. İmkansız diye bir şey yoktur. Diğer oynadığım takımlarda da böyleydim. Hep bu düşünceyle oynamaya çalıştım.

Ev sahibi olma avantajımızı da çok iyi kullandık. İyi bir takım karşı oynadık. Biz de gücümüzü biliyorduk. Güzel bir galibiyet oldu bizim adımıza" dedi.
Gerçekten inanılmaz bir taraftar sahibi olduklarını belirten Nwakaeme, "Onları tarif etmekte insan zorlanıyor. Bu galibiyeti onlarda hak ettiler. Bu galibiyet onlara da armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor - Galatasaray maçından kareler
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Anthony Nwakaeme: Ev sahibi olma avantajımızı iyi kullandık
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