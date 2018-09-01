Aytemiz Alanyaspor 3 puanla tanıştı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Göztepe 3 puanda kalırken Aytemiz Alanyaspor 3 puana yükseldi.

AYTEMİZ ALANYASPOR 1-0 GÖZTEPE

71' Giannis Maniatis

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

4. dakikada sağ kanattan Villafanez ile gelişen atakta topla buluşan Djalma Campos, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden topu içeriye çevirdi. Beto son anda araya girdi. Sonrasında da savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanata gönderilen topla buluşan Djalma Campos, meşin yuvarlağı Baiano'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Göztepe defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Maniatis'in ceza sahası yayı dışında çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Göztepeli futbolcu Yasin Öztekin faul sonrası ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Reis topu içeriye çevirdi. Aytemiz Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Göztepe önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Sağ kanattan Poko'nun ara pasında Tayfur Bingöl kaleci Ufuk Ceylan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ufuk Ceylan gole izin vermedi.

71. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Yasin Öztekin'in kaptırdığı topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Maniatis'e gönderdi. Maniatis'in düzgün ve sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0

90. dakikada Göztepe beraberliğe çok yaklaştı. Göztepe'nin atağında, savunmanın arkasına sarkan Yasin Öztekin, Ufuk Ceylan ile karşı karşıya kaldı. Yasin Öztekin'in kaleye göndermek istediği topa Ufuk Ceylan ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 galip tamamladı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Baiano, Sackey, Maniatis (Dk. 84 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam (Dk. 64 Efecan Karaca), Djalma Campos, Villafanez, Bobo (Dk. 59 Cisse)

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur Bingöl (Dk. 62 Cameron Jerome), Poko (Dk. 84 Axel Ngando), Borges, Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Deniz Kadah (Dk. 79 Andre De Castro)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Borges, Dk. 90 Titi (Göztepe), Dk. 56 Sackey, Dk. 59 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)

GOL: Dk. 71 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)