CANLI | Trabzonspor - Galatasaray

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk 4 puan toplayan Trabzonspor'a konuk oluyor. 21.45'te Medical Park Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcıları ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

126. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 126. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 125 karşılaşmanın 57'sini Galatasaray, 41'ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 163, Trabzonspor ise 137 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 90 karşılaşmanın 40'ını Galatasaray kazanırken, 29 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 116, Trabzonspor ise 100 gol attı. Geçen sezonki lig maçlarını taraflar evlerinde 2-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR'DA İKİ KRİTİK EKSİK

Bordo mavili ekipte sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında forma giyemeyecekler. Burak busezon, yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle ilk 4 haftada 3. maçını kaçırırken sezonun ilk 3 haftasında forma giyen Abdülkadir, bu sezon ilk kez bir matça görev alamayacak.