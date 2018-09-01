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son 5 sezonun en az ini yaptı

, son 5 sezonu yaz dönemindeki en az transferini bu yaz gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 7 transfer yaparken, 2014-2015’de 9, 2015-2016’da 8, 2016-2017’de 8 ve 2017-2018’de 10 futbolcu ile sözleşme imzalamıştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 13:20
Galatasaray son 5 sezonun en az transferini yaptı

2017-2018 sezonu şampiyonu , yaz dönemini çok hareketli geçirmedi. Takıma Muğdat Çelik, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru, Birhan Vatansever, Emre Akbaba, ve dahil eden Cimbom Birhan'ı daha sonra kiralık olarak gönderdi. Forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılılar, son sezonlardaki en az transfer yaptığı dönemi geçirdi. UEFA'nın kuraları yüzünden transferde dikkatli davranan yönetim, 7 cuyu transfer etti.

SON 5 SEZONUN EN SAKİN YAZ TRANSFER DÖNEMİ

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 10, 2016-2017 sezonunda 8, 2015-2016 sezonunda 8, 2014-2015 sezonu yaz transfer döneminde 9 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Bu yaz ise 6 futbolcu alan sarı-kırmızılılar 4 sezonun en sessiz yaz transfer dönemini geride bıraktı.

Galatasaray'ın son 4 futbol sezonun yaz transfer döneminde yaptığı transferler şöyle:

2017-2018 (10)

Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Maicon, Mariano, Badou Ndiaye, Fernando, Sofiane Feghouli, , Iasmin Latovlevici, Cedric Carrasso

2016-2017 (8)

, Emrah Başsan, , , Luis Pedro Cavanda, Josue, Kolbeinn Sigthorsson, Nigel de Jong

2015-2016 (8)

, , , Lionel Carole, Jose Rodriguez, , Jason Denayer,

2014-2015 (9)

Endoğan Adili, Olcan Adın, , Sinan Gümüş, Sinan Bolat, Yasin Öztekin, Tarık Çamdal, Blerim Dzemaili, Goran Pandev

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Galatasaray son 5 sezonun en az transferini yaptı
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