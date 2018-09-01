Giresunspor ilk mağlubiyetini Ümraniyespor'dan aldı

Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Recep Aydın (Dk. 85 Atabey Çiçek), Vasilogiannis (Dk. 64 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş, Dialiba, Leandrinho (Dk. 90+1 Bahadır Taşdelen)
Giresunspor: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç (Dk. 34 Serry), Aykut Demir, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Landel, Kürşad Sürmeli, Sangare, Muhammet Reis (Dk. 57 Ozan Can Kökcü), Adama, Dauda (Dk. 73 Ergin Keleş)
Goller: Dk. 24 Recep Aydın, Dk. 41 Vasilogiannis (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Aykut Demir, Dk. 74 Ozan Can Kökcü (Giresunspor), Dk. 53 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)