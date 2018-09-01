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ilk mağlubiyetini 'dan aldı

'in 4. haftasında , 'u evinde 2-0 mağlup ederek rakibine sezonun ilk mağlubiyetini tattırdı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren goller 24. dakikada Recep Aydın ve 41. dakikada Andreas Vasilogiannis'ten geldi. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken Giresunspor 9 puanda kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 19:22
Giresunspor ilk mağlubiyetini Ümraniyespor'dan aldı

'in 4. hafta karşılaşmasında , sahasında 'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Recep Aydın (Dk. 85 Atabey Çiçek), Vasilogiannis (Dk. 64 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş, Dialiba, Leandrinho (Dk. 90+1 Bahadır Taşdelen)

Giresunspor: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç (Dk. 34 Serry), Aykut Demir, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Landel, Kürşad Sürmeli, Sangare, Muhammet Reis (Dk. 57 Ozan Can Kökcü), Adama, Dauda (Dk. 73 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 24 Recep Aydın, Dk. 41 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Aykut Demir, Dk. 74 Ozan Can Kökcü (Giresunspor), Dk. 53 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

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Giresunspor ilk mağlubiyetini Ümraniyespor'dan aldı
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