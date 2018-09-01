Jailson: Alex ve Roberto Carlos’un takımındayım

Fenerbahçe, Brezilya'nın Gremio takımından transfer ettiği Jailson Marques Sigueira'ya dün imza attırdı. 32 numaralı yeni formasıyla poz veren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Alex ve Roberto Carlos'tan dolayı Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izleme imkanı bulmuştum. Aynı zamanda Cristian Baroni de benim arkadaşım. Bir rüyayı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu forma için elimden gelenin en iyisini ve fazlasını yapacağım" ifadesini kullandı.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, yeni transferi Jailson için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.