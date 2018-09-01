Olcay Şahan: Skor daha farklı olabilirdi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, Galatasaray karşısında çok iyi bir oyunla iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Olcay, çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz. İlk dakikadan itibaren iyi bir Trabzonspor vardı sahada. Skor daha da farklı olabilirdi. İkinci yarı biraz geriye çektik vitesi. Mutluyuz, taraftarlarımız fırtına gibiydi. Geçtiğimiz sezondan kemik takım birlikte kaldığı için takım her geçen maç daha iyi bir performans sergiliyor. Önümüze bakacağız ve milli arayı iyi değerlendireceğiz.

Bu maçta artık geride kaldı. Deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçı var orada da 3 puan almaya bakacağız. Rakiplerimizin ne yaptığı çok önemli değil. Bugün bizim için önemli olan 3 puandı. Onu aldık. Önümüzdeki 3 puanlara bakacağız. Trabzonspor hedefi olan bir takım hedefi olduğu sürecede yoluna devam etmek zorunda" dedi.