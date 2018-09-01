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Son dakika: 'dan flaş transfer açıklaması

Son dakika haberi...'un yıldız oyuncusu , resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'a transfer olmayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 01:55
Son dakika: Burak Yılmaz'dan flaş transfer açıklaması

'ın bir süredir transferi için 'la görüşmeler yaptığı , bordo mavili ekipte kalacağını açıkladı. Deneyimli oyuncu, kararını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

33 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben Trabzonspor da kalmayı tercih ediyorum..." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Burak Yılmaz'dan flaş transfer açıklaması
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