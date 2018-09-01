Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde 4-0 mağlup etti. Ogenyi Onazi, Anthony Nwakaeme (2) ve Ekuban'ın ayağından bulduğu gollerle galibiyeti alan Trabzonspor, 4. haftanın sonunda puanını 7'ye yükseltirken sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı kırmızılı ekip 9 puanda kaldı. Öte yandan Galatasaray'da Younes Belhanda, karşılaşmanın 30. dakikası Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

TRABZONSPOR 4-0 GALATASARAY (MAÇ SONUCU)

3' Ogenyi Onazi

25' Nwakaeme

45+2' Nwakaeme

90+2' Ekuban

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top ceza yayı içindeki Onazi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

7. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafedeki Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada sağ taraftan ceza alanına girerek Novak'tan sıyrılan Sinan Gümüş'ün yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak tehlikeyi yatarak önledi.

22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, Mariano'dan sıyrılarak topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmada Ahmet Çalık'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

30. dakikada Belhanda, Yusuf Yazıcı'nın ayağına basınca karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

45+2. dakikada Nwakaeme, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti. Sosa'nın uzun pasında, sol taraftan ceza alanına girerek 3 savunma oyuncusundan sıyrılan Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın şutunda, kaleci Muslera topun sahibi oldu.

80. dakikada orta alana yakın yerden aldığı topla ceza alanına doğru hareketlenen Kucka'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+2.dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Ekuban'ın vuruşunda, top filelerle buluştu: 4-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereria, Hosseini, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi (Dk. 74 Kucka), Sosa, Olcay Şahan (Dk. 78 Amiri), Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Rodallega (Dk. 86 Ekuban)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Nagatomo, Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 46 Ndiaye), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 81 Feghouli), Onyekuru (Dk. 81 Rodriques), Eren Derdiyok?

GOLLER: Dk. 3 Onazi, Dk. 25 ve 45+2 Nwakaeme, Dk. 90+2 Ekuban (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Belhanda (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Novak, Dk. 87 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 42 Mariano (Galatasaray)