Trabzonspor, Galatasaray'ı bekliyor

Süper Lig'de üç maçta 4 puan toplayan Trabzonspor, bugün lider Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililerde, Kamil Ahmet ve Zargo Toure forma giyemeyecek. Hafta içi antrenmanlarda sakatlanan Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür ise oynayabilecek seviyeye geldi. Teknik direktör olarak ilk derbisine çıkacak olan Ünal Karaman, "Taraftarlarımıza zevk veren bir futbol oynayacağız. Gerçekten çok iyi çalıştık ve bunun karşılığını sahada alacağımıza inanıyoruz" dedi.

KİLİT İSİM YUSUF YAZICI

Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile oynadığı iki maçı da kazanmayı başarırken, Yusuf Yazıcı 2 karşılaşmada da rakibi boş geçmedi

Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, güçlü rakibine yeni stadında yenilmedi. Bordomavililer, 18 Aralık 2016'da açılan Medical Park Stadı'nda rakibi ile oynadığı iki maçı da 2-1 kazanırken, bugün 3'te 3 yapmaya çalışacak. Bordo-mavililerin genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a bu iki maçta da gol attı. Yazıcı, iki karşılaşmada kaydettiği 1'er golle, takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı.