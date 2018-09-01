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, 'ı bekliyor

, bugün iç sahada oynayacakları maçından ümitli. Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çok iyi çalıştık ve bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz” dedi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Trabzonspor, Galatasaray'ı bekliyor

'de üç maçta 4 puan toplayan , bugün lider 'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililerde, Kamil Ahmet ve Zargo Toure forma giyemeyecek. Hafta içi antrenmanlarda sakatlanan ve Abdülkadir Ömür ise oynayabilecek seviyeye geldi. Teknik direktör olarak ilk derbisine çıkacak olan , "Taraftarlarımıza zevk veren bir futbol oynayacağız. Gerçekten çok iyi çalıştık ve bunun karşılığını sahada alacağımıza inanıyoruz" dedi.

KİLİT İSİM YUSUF YAZICI

Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile oynadığı iki maçı da kazanmayı başarırken, Yusuf Yazıcı 2 karşılaşmada da rakibi boş geçmedi
Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, güçlü rakibine yeni stadında yenilmedi. Bordomavililer, 18 Aralık 2016'da açılan Medical Park Stadı'nda rakibi ile oynadığı iki maçı da 2-1 kazanırken, bugün 3'te 3 yapmaya çalışacak. Bordo-mavililerin genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a bu iki maçta da gol attı. Yazıcı, iki karşılaşmada kaydettiği 1'er golle, takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı.

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Trabzonspor, Galatasaray'ı bekliyor
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