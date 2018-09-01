Transfer borsası

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borsası

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Grosicki önce imzaladı, sonra gitti!
, daha önce 'ta da oynayan Kamil Grosicki'nin yanı sıra, Rennes'in Senegalli forveti Sakho ve 'tan Umut Nayir'i kiralık olarak aldıklarını açıkladı. Ancak Grosicki, sözleşmesini son anda feshedip şehirden ayrıldı.

Ankaragücü, Kubilay ve Erdem'i aldı
6 yıllık aranın ardından 'e çıkan Ankaragücü, tranAntalyazonunu 15 yaparak kapattı. Başkent ekibi, Bursaspor'dan forvet Kubilay ile 29 yaşındaki orta saha Erdem Şen'i de 1 yıllığına kiralandı.

Göz-Göz golcüsünü buldu: Jerome
Göztepe golcü transferinde mutlu sona ulaştı ve Cameron Jerome'yi kadrosuna kattı. Championship ekibi Derby County'de forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyerinde 'nin dışında hiç forma giymedi.

Kasımpaşa yıldızlarıyla nikah tazeledi
, Trezeguet, Diagne ve Ramazan Köse'nin anlaşmalarını uzattı. Trezeguet ve kaleci Ramazan ile 3 yıl sözleşme uzatan Paşa, santrfor Diagne ile ise 4 yıllık yeni imza attı

Adrian Regattin Akhisarsporlu oldu
Sezona istediği başlangıcı yapamayarak ilk üç haftada 1 puan toplayan Akhisarspor, Osmanlıspor'un 27 yaşındaki orta sahası Adrien Regattin'i kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlılar, Fransız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanya ve Ç.Rize forvet takviyesi yaptı
A.Alanyaspor, Senegalli golcü Cisse'yi renklerine bağladı. 33 yaşındaki Senegalli Çin'de 31 maçta 16 gol attı. Ç.Rize ise Ukrayna ekibi C.Odessa'nın formasını giyen 31 yaşındaki forvet oyuncu Gladkiy ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Antalyaspor 'Mevlüt ve Olcan' dedi
, son gün 'den 31 yaşındaki 'i kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlı takım ayrıca boşta olan Olcan Adın ile de sözleşme yaptı.
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