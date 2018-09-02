Asla pes etme

Loris Karius, Beşiktaş Dergisi'nin Eylül ayı sayısında yer alan röportajında Alman olmasına rağmen, İskandinav mitolojisindeki 'altın saçlı Thor'a benzetildi. Vodafone Park için "Dünyanın en iyi statlarından birisi. İçinde olmak harika" ifadelerini kullanan Karius, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle ilgili soruya da şu cevabı verdi: "Bazen şans yanınızdadır, bazen de şanssızlık yakanızı bırakmaz. Önemli olan tüm bunların yaşamın ve futbolun kendisi olduğunu idrak ederek geleceğe odaklanmak. Eğer geçmişe takılıp kalacaksanız futbol size uygun bir meslek değildir. Önemli olan ileriye bakmak, pes etmemek, dik durabilmektir."

ADEM LJAJİC KULÜBEDE

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, bu akşam Bursaspor'a konuk olacak. Tolga Zengin'in devam eden sakatlığı nedeniyle Loris Karius'un kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılırken, dün akşam takımla antrenmana çıkan Adem Ljajic'in ise yedek soyunacağı öğrenildi.

FİKRET ORMAN'DAN DEĞİŞİM MESAJI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinden taraftarlara seslenerek "Dinamik, motivasyonu yüksek ve yenilenmiş bir yönetim kuruluna gerek olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

FOX: BEŞİKTAŞ MAÇINA GELECEĞİM

Geçtiğimiz günlerde mitoloji efsanelerini konu alan belgesel Myhts&Mysteries'in Troya Savaşı'nı anlatan bölümü için Türkiye'ye gelen Megan Fox, Beşiktaş formasıyla objektiflere poz verdi. Ünlü oyuncu, Türk yemeklerini ve Türk kahvesini çok sevdiğini belirtirken, bir dahaki gelişinde Beşiktaş'ın maçını izlemek istediğini söyledi.