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Asla pes etme

’ın yeni kalecisi Karius, futbol felsefesini bu sözlerle özetledi: Bugünkü maçında ilk 11'de yer alması beklenen Alman eldiven, geçmişe asla takılmadığını ve sadece geleceğe odaklandığını söyledi

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Asla pes etme

, Dergisi'nin Eylül ayı sayısında yer alan röportajında Alman olmasına rağmen, İskandinav mitolojisindeki 'altın saçlı Thor'a benzetildi. Vodafone Park için "Dünyanın en iyi statlarından birisi. İçinde olmak harika" ifadelerini kullanan Karius, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle ilgili soruya da şu cevabı verdi: "Bazen şans yanınızdadır, bazen de şanssızlık yakanızı bırakmaz. Önemli olan tüm bunların yaşamın ve futbolun kendisi olduğunu idrak ederek geleceğe odaklanmak. Eğer geçmişe takılıp kalacaksanız futbol size uygun bir meslek değildir. Önemli olan ileriye bakmak, pes etmemek, dik durabilmektir."

ADEM LJAJİC KULÜBEDE
'de geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, bu akşam spor'a konuk olacak. 'in devam eden sakatlığı nedeniyle Loris Karius'un kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılırken, dün akşam takımla antrenmana çıkan Adem Ljajic'in ise yedek soyunacağı öğrenildi.

FİKRET ORMAN'DAN DEĞİŞİM MESAJI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinden taraftarlara seslenerek "Dinamik, motivasyonu yüksek ve yenilenmiş bir yönetim kuruluna gerek olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

FOX: BEŞİKTAŞ MAÇINA GELECEĞİM
Geçtiğimiz günlerde mitoloji efsanelerini konu alan belgesel Myhts&Mysteries'in Troya Savaşı'nı anlatan bölümü için 'ye gelen Megan Fox, Beşiktaş formasıyla objektiflere poz verdi. Ünlü oyuncu, Türk yemeklerini ve Türk kahvesini çok sevdiğini belirtirken, bir dahaki gelişinde Beşiktaş'ın maçını izlemek istediğini söyledi.

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Asla pes etme
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