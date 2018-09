Beşiktaş fırsat tepti! Bursa'da kazanan yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor'a konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekip rakiplerinin kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi.

BURSASPOR 1-1 BEŞİKTAŞ (BABEL)

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolga, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo.

Bursaspor: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırladı.



Isınmak için sahaya ilk çıkan taraf Bursasporlu kaleciler oldu. Yeşil beyazlı taraftarlar ise özellikle ilk 11'de maça başlayacak Okan Kocuk'a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Okan Kocuk için "Bursa'nın kalesi sana emanet" şeklinde tezahüratta bulundu. Yeşil beyazlı taraftarlar ısınmaya çıkan takımlarına destek verirken, siyah beyazlı oyuncuları ise ıslıklarla protesto etti.



AYBABA'DAN BURAK KAPACAK SÜRPRİZİ



Bursaspor'da Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye gidişinin ardından teknik direktör Samet Aybaba, kaleyi Okan Kocuk'a emanet ederken savunmada ise Ertuğrul Ersoy'un partneri Aurelien Chedjou oldu. Aybaba, sürpriz bir şekilde Yusuf Erdoğan'ı keserek bu bölgede 18 yaşındaki genç oyuncu Burak Kapacak'a şans verdi. Genç oyuncu, yeşil beyazlıların son 2 mücadelesinde de tam süre almıştı. Yeşil beyazlılarda yeni transferlerden Santiago Vergini, Umut Meraş, Umut Nayir ve Diafra Sakho ise yedek kulübesinde yer aldı.



Bursaspor sahaya; Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Saivet, Aytaç, Burak, Furkan, Lima ve Stancu ilk 11'i ile çıktı.



KARIUS KALEDE



Beşiktaş'ta ise yeni transfer Loris Karius kaleyi devraldı. Tolga Zengin'in yokluğunda Beşiktaş'ın ikinci kalecisi ise Utku Yuvakuran oldu. Yeni transferlerden biri olan Adem Ljajic ise teknik direktör Şenol Güneş'in kararı doğrultusunda yedek soyundu.



Beşiktaş sahaya Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Quaresma ve Negredo ilk 11'i ile çıktı.



BURSASPORLU TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ



Bursaspor ile Beşiktaş'ın arasında oynanan mücadelede tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti. 17 bin 262 kombine satan yeşil beyazlılarda taraftarlar özellikle maç günü biletlere ilgi gösterirken, bu çaba stadyumun dolması için yeterli olmadı. 44 bin kişi kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda maçı 30 bin dolayında yeşil beyazlı taraftarın takip etmesi bekleniyor. İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Beşiktaş taraftarı Bursaspor deplasmanında yer alamazken misafir tribünü ise boş kaldı.



U21'DE KAZANAN ÇIKMADI



U21 Ligi'nin 4'üncü haftasında Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan maçta Bursaspor ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan Bursaspor'da Ali Akman ve İsmail Çokçalış girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, 38'inci dakikada ani gelişen atakta siyah beyazlılar Oğuzhan Aydoğan'ın golüyle öne geçti. Soyunma odasına geride giren Bursaspor ikinci yarının ilk dakikalarında baskısını artırırken, 53'üncü dakikada sol kanattan Akif Emre Gönüllü'nün ortasında Ali Akman'ın şık kafa golüyle maça denge geldi. Kalan sürede her iki takımında yakaladığı fırsatlar golle sonuçlanmadı ve karşılaşmada taraflar 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından 4'üncü haftayı Beşiktaş puanını 10'a çıkararak 3'üncü sırada, puanını 5'e çıkaran Bursaspor ise 10'uncu sırada tamamladı.