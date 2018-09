Bursa'da ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta Karius kalede

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte gözler yeni transferlerde olacak. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'Antalyalyaspor ve Partizan maçlarında forma giyemeyen kaleci Tolga Zengin'in durumu belirsizliğini korurken, Şenol Güneş'in Liverpool'dan kiralanan kaleci Loris Karius'u ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Öte yandan, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferin son gününde Bursaspor'a kiraladığı Umut Nayir de, yeşil-beyazlıların teknik direktörü Samet Aybaba'nın görev vermesi halinde siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıkacak.



İKİ TAKIMIN 11'LERİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolga, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo.

Bursaspor: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu.

BEŞİKTAŞ 16-12 ÖNDE

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 4 farklı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Bursa'da yapılan 48 karşılaşmada Beşiktaş 16, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bursaspor evinde 48 gol atıp, kalesinde 49 gol gördü.

99

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 99. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 98 lig maçının 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 37 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 10 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 135 golüne, yeşil-beyazlılar 88 golle karşılık verdi. Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 16 maçtan 13'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

12

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı. İki takım arasında 1967-68 ile 1973-74 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı..