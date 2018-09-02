Endülüs derbisinin galibi Real Betis

İspanya Ligi'nin 3. haftasında oynanan Endülüs derbisinde Real Betis, Sevilla'yı konuk etti.

Real Betis'e 1-0'lık galibiyeti getiren golü, Joaquin attı. Sevilla'da Roque Mesa, 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Sevilla, 4 puanla 5. sırada kaldı.

- BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİNDEN MALMÖ GALİP GELDİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Malmö'nün galibiyetle geçtiği haftada, Genk ve Sarpsborg puan kaybı yaşadı.

Malmö, İsveç Ligi'nin 20. haftasında Brommapojkarna deplasmanında 3-0 galip geldi. Peş peşe 6. maçını kazanan Malmö, 37 puana çıkarak 4. sıraya yükseldi.

Belçika Ligi'nin 6. haftasında Genk, Kortrijk'a karşı deplasmanda 3-3'lük beraberlikle yetindi. Üç hafta sonra puan kaybeden Genk, 14 puanla 2. sırada yer aldı.

Norveç Ligi'nde ise Sarpsborg, 21. haftada Bodo Glimt'e konuk olduğu maçı 3-1 kaybederek üst üste 3. yenilgisini yaşadı ve 32 puanla 7. sıraya düştü.

- FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KAZANAMADI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakipleri Anderlecht, Spartak Trnava ve Dinamo Zagreb haftayı puan kaybıyla bitirdi.

Hırvatistan Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Zagreb, sahasında Rijeka önünde 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Böylece 14 puana yükselen Zagreb ekibi, maç fazlasıyla liderliğe çıktı.

Belçika Ligi'nin 6. haftasında Anderlecht, evinde Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Art arda iki haftadır puan kaybeden Anderlecht, 13 puanla 3. sıraya yerleşti.

Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Trencin'e 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti üç maça çıkan Spartak Trnava, 8 puanla 7. sıraya geriledi.

- GALATASARAY'IN RAKİBİ SCHALKE 04 KAYBETTİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Schalke 04, sahasında Hertha Berlin'e 2-0 yenildi.

Bu sonuçla Schalke 04, Almanya Ligi'ndeki ikinci maçını da kaybetmiş oldu.