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Erce ile oynadınız

Altınordu Başkanı Özkan, ’e öfkeli! Özkan, söz verdiği halde genç kalecilerini transfer etmeyen Liege Başkanı Venanzi'ye hitaben yaptığı sert açıklamada, konuyu ve 'ya taşıyıp, şikayette bulunacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Erce ile oynadınız

Altınordu Başkanı , kalecileri Erce Kardeşler'i oyalayan Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi'ye ateş püskürdü. Özkan, kulübün internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak Venanzi'ye hitaben yaptığı açıklamada, "Erce'yi mayıs ayında 'ya davet ettiniz. Takımınızın son maçına götürdünüz ve çocuğa, 'Seni kesinlikle istiyoruz, alacağız' dediniz" diyerek şunları kaydetti: "Cuma son gündü. Gelirsiniz diye bekledim. Çünkü önemli olan para değil, biz yetişkinlerin 24 yaşında bir gence verdiğimiz sözü tutmamızdı. Onun geleceğe dair inancına, ümitlerine darbe vurduk. Sizi ve 'ya şikayet edeceğim bay başkan. Sadece saygısız davranışınızın futbol dünyası tarafından bilinmesini istiyorum, hepsi bu."

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Erce ile oynadınız
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