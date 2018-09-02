Erce ile oynadınız

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kalecileri Erce Kardeşler'i oyalayan Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi'ye ateş püskürdü. Özkan, kulübün internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak Venanzi'ye hitaben yaptığı açıklamada, "Erce'yi mayıs ayında Belçika'ya davet ettiniz. Takımınızın son maçına götürdünüz ve çocuğa, 'Seni kesinlikle istiyoruz, alacağız' dediniz" diyerek şunları kaydetti: "Cuma son gündü. Gelirsiniz diye bekledim. Çünkü önemli olan para değil, biz yetişkinlerin 24 yaşında bir gence verdiğimiz sözü tutmamızdı. Onun geleceğe dair inancına, ümitlerine darbe vurduk. Sizi UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğim bay başkan. Sadece saygısız davranışınızın futbol dünyası tarafından bilinmesini istiyorum, hepsi bu."

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