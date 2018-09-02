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'da bile bile lades! Yönetim 3 - Takım 0

'da; transferinin gecikmesi, Maicon ve ’nın satılamaması, satılan ’in yerinin doldurulamaması hezimetin temellerini attı.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Galatasaray'da bile bile lades! Yönetim 3 - Takım 0

G.Saray'ın Trabzon deplasmanında uğradığı hezimet yönetimin hamleleriyle geldi. İşte adım adım gelen fiyaskolar:

- Orta saha için düşünülen ilk alternatif 'nin transfer süreci bir ayı buldu. Senegalli yıldız hazır olmadığı için ilk 11'de değildi.
- Fernando-Belhanda- Emre Akbaba ile orta saha yumuşak kaldı. Trabzon'un ilk iki golü Ndiaye'nin bölgesi olan merkezden geldi.
- Stoper takviyesi yapmayan evrakları yetişse Maicon'u da Al-Hilal'e kiralayacaktı. Maicon Trabzon'da döküldü ve ikinci golün asistini yapan Yusuf Yazıcı'yı durduramadı.
- Stoper alınmadığı için 11'de oynayan Ahmet Çalık'ın Şampiyonlar Ligi seviyesindeki yetersizliği dün ortaya çıktı.
- 'yı alacak kulüp bulunamadı. 8 numara yaratılmaya çalışılırken dün takımını yaktı.
- Gol kralı satıldı ancak yerine golcü alınmadı. G.Saray dün ileride top tutamadı.

BELHANDA'DAN HARAKİRİ

Geçen sezon derbilerde 'sıfır' çeken Belhanda yine bir büyük maçta daha sarı-kırmızılı taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Faslı 10 numara Fenerbahçe'nin ardından derbisinde de kırmızı kart gördü. 8 numara olarak görev yapan ve top kayıpları ile takımın el freni olan Belhanda, Yusuf Yazıcı'nın bileklerine bastı. da, sarı-kırmızılı oyuncuya direkt kırmızı gösterdi.

Trabzonspor - Galatasaray maçından kareler
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Galatasaray'da bile bile lades! Yönetim 3 - Takım 0
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