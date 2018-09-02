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Şampiyonluğu konuşmayalım!

Cocu: Şu anda şampiyonluk konuşmayalım. İçinde olduğumuz durumdan çıkmak için savaşmalıyız...

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Şampiyonluğu konuşmayalım!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, yenilgisi sonrası şunları söyledi:
Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik. 2 kez öne geçip rakibimize verdik maçı. 2-1'i bulunca akıllı olup, geri dönüş fırsatı vermemeliydik.
Takım içindeki değişimler kesinlikle bahane olamaz. Saha içindeki durumlardan dolayı kaybettik. 2 yenilginin ardından kazanmalıydık. Taraftar arkamızdaydı. Ama onlara hak ettikleri geri ödemeyi veremedik.
Şimdi bir milli ara var. Herkesin kafasını tek bir noktaya odaklamak için çabalayacağız.
Şu anda şampiyonluk konuşmayalım. İçinde olduğumuz durumdan çıkmak için savaşmalıyız. Bazı oyuncularımızın atmaları gereken adımlar var. Bu gelişimi beraber sağlayacağız.

9 YIL SONRA İLK KEZ
F.Bahçe, 9 yıl aradan sonra ilk kez ligde 3 maç üst üste kaybetti. Sarı-lacivertliler, en son 2009-10 sezonunda Daum yönetiminde , ve 'e karşı üst üste 3 yenilgi almıştı. Ayrıca F.Bahçe, Lig tarihinde ilk dört haftalar itibarıyla lige en kötü başlangıç yaptığı sezonu egale etti. Kanarya, 1971/72 sezonunda da ilk dört haftayı üç puan ile tamamlamıştı.
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Şampiyonluğu konuşmayalım!
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