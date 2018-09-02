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: Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz

'in 4. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 4'e çıkartan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 02:07 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 02:11
Tamer Tuna: Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz

Akhisarspor'la oynadıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , "Takımımızın önemli özelliğini 70. dakikaya kadar gösterdik. Bunu maçın geneline yaymalıyız. Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 'de 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Akhisarspor deplasmanı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Golü kalelerinde görene kadar iyi oynadıklarını söyleyen Tuna, "İkinci yarının başında gol yediğimiz dakikaya kadar iyi oynadık. Golü yedikten sona özellikle Akhisar'ın orta sahada üstünlüğü vardı. Takımımızın önemli özelliğini 70. dakikaya kadar gösterdik. Bunu maçın geneline yaymalıyız. Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı" dedi.

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Tamer Tuna: Alternatif konusunda sıkıntı yaşıyoruz
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