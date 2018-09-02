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'un yabancı oyuncularına milli davet

Kulübü, bazı yabancı futbolcularının ülkelerinin larına davet edildiğini bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 19:01
Trabzonspor'un yabancı oyuncularına milli davet

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, ve Juraj Kucka'nın ülkelerinin yapacağı maçlar dolayısıyla lara çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Nijeryalı oyuncumuz Onazi, 7 Eylül'de oynanacak Seyşeller ve 'de oynanacak maçları kadrosuna, İranlı oyuncularımız Amiri ve Hosseini 11 Eylül'de Özbekistan ile oynanacak maçın kadrosuna, Kosta Rikalı kalecimiz Esteban 7 Eylül'de ve 11 Eylül'de ile oynanacak maçların kadrosuna, Çek oyuncumuz Filip Novak 6 Eylül'de ve 11 Eylül'de ile oynanacak maçların kadrosuna, Slovak oyuncumuz Kucka da 5 Eylül'de ve 9 Eylül'de Ukrayna ile oynanacak maçların kadrosuna davet edildi."

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Trabzonspor'un yabancı oyuncularına milli davet
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