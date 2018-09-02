Trabzonsporun yeni transferi Anthony Nwakaeme kimdir?

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme forvet mevkiinde oynuyor. Nijerya'nın Lagos kentinde 21 Mart 1989'da dünyaya gelen 29 yaşındaki golcü futbolcu 1,85 boyunda. Profesyonel kariyerine Romanya'nın Cluj takımında başlayan Nijeryalı golcü ardından kiralık olarak Turda'ya gitti. Daha sonra aynı ülkede Ploiesti'ye gitti ve sonrasında yeniden Cluj'a döndü. Burada bir sezon kaldıktan sonra ise İsrail ekibi Hapoel Raanana'ya transfer oldu. 2 yıl burada oynayan Nwakaeme 2015'te Beer Sheva'ya transfer oldu.

Milli takım formasını 10 kez giyerek 1 gol atan futbolcu geçen yıl Sheva ile çıktığı 33 maçta toplam 14 gol atarken 8 de asist yaptı. Nwakaeme kariyeri boyunca 228 maça çıkarken 66 gol ve 35 asist yaptı. Nijeryalı forvet aynı zamanda sol kanatta da forma giyebiliyor. Öte yandan futbolcu için bugüne kadar bonservis bedeli ödenmemesi de dikkat çekti.