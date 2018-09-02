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’den lu futbolculara tepki

’un ’yi deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Sarı-kırmızılılar sevinci abartınca, sahaya girip, rakiplerine tepki gösterdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 22:14 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 02:05
Volkan Demirel’den Kayserisporlu futbolculara tepki

, ligin 4. haftasında 'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla doyasıya kutladı. Uzun süre sevinen futbolcular daha sonra soyunma odasına giderken, Deniz, Bilal ve Cherry, yeniden sahaya gelerek taraftarlarına doğru çimlerin üzerinde kayarak sevinç yaşadı ve tribünlere 3'lü çektirdi. Bu hareketin ardından Fenerbahçe tribünleri, rakip futbolculara yoğun tepki gösterirken Fenerbahçe'nin kaptanı , rakip futbolculara tepki gösterdi ve sahadan çıkmasını istedi. Sahada bulunan görevliler, konunun tartışmaya dönmesine engel olurken, Volkan'ın ardından da sahaya geldi ve rakip oyunculara tepki gösterdi.

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Volkan Demirel’den Kayserisporlu futbolculara tepki
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