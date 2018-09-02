Volkan: İçeri gidin!

Fenerbahçe
'yi 3-2 mağlup eden Kayserispor
'da Deniz Türüç, Bilal ve Chery, Kayserispor tribününe giderek üçlü çektirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi. Ardından orta sahada sevinmeye devam eden futbolcuların yanına giden Volkan Demirel
, sevinmeyi bırakıp içeri gitmelerini istedi. Gerilen ortamda Volkan, Kayserispor yedek kulübesinden bir görevliyi itti. Olaya dahil olan Alper Potuk
da, Deniz ile Chery'ye tepki gösterince tartışmalar soyunma odası koridoruna dek sürdü.