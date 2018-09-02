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Volkan: İçeri gidin!

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Volkan: İçeri gidin!
'yi 3-2 mağlup eden 'da Deniz Türüç, Bilal ve Chery, Kayserispor tribününe giderek üçlü çektirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi. Ardından orta sahada sevinmeye devam eden futbolcuların yanına giden , sevinmeyi bırakıp içeri gitmelerini istedi. Gerilen ortamda Volkan, Kayserispor yedek kulübesinden bir görevliyi itti. Olaya dahil olan da, Deniz ile Chery'ye tepki gösterince tartışmalar soyunma odası koridoruna dek sürdü.
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Volkan: İçeri gidin!
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