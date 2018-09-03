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, Türkiye maçında yok

İsveç milli takımı oyuncu , antrenmanda sakatlandı. Milletler Ligi açılış maçı Türkiye karşılaşmasında yer almayacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 23:38
Emil Forsberg, Türkiye maçında yok

Federasyonun resmi sitesinden açıklama yapan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, " bugün yapılan antrenman maçında sakatlandı. Persembe günü Avusturya ile özel maçta ve pazartesi günü de Milletler ligi açılış maçında oynayamayacak. Onun yerine kimi oynatacağımın kararını vermedim" dedi.

Manchester Unitedli 26 yaşındaki ünlü oyuncu Forsberg, teknik direktör Janne Andersson ve İsveç Milli takımının doktorlarıyla görüştükten sonra kamptan ayrıldı. İsveç milli Takımı perşembe günü Avusturya ile özel bir maç oynayacak. Pazartesi günü de Milletler Ligi açılış maçında A Milli Takım ile karşılaşacak.

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Emil Forsberg, Türkiye maçında yok
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