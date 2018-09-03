İrfan Can Kahveci Erzurum’u yıktı

Başakşehir, Erzurumspor deplasmanında 3 puanı İrfan Can Kahveci'nin 26. dakikada attığı golle aldı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Süper Lig'in yeni ekibi Erzurum, güçlü rakibi karşısında gol için çok çalıştı ancak son vuruşlarda etkili olamadı. İstanbulspor temsilcisi aldığı galibiyetle 4'te 3 yaparken, Galatasaray'ı yakalayıp haftayı averajla 3. sırada tamamladı. Milli ara sonrası M.BaşakşehiAntalyalya ile karşılaşırken, Erzurumspor Sivas deplasmanına konuk olacak.

EMRE ÇILDIRDI

Yedek soyunan Başakşehirli Emre, kendisine küfür edildiğini ileri sürüp görevlilerle tartıştı. Tecrübeli yıldız, Erzurumlu yöneticilere, "Önce küfüre engel olun sonra bana laf söyleyin ...." dedi. Ev sahibi yöneticiler de Emre'ye karşılık verdi.