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İşte yeni Yattara

Bordo-mavili taraftarların takımın eski yıldızı Yattara ile kıyasladıkları Nijeryalı forvet için da, “İşte yeni Yattara, özlediğimiz yaratıcı futbolcu işte bu ve yılın i” yorumları yapıldı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
İşte yeni Yattara
'un yeni i Nwakaeme, maçında 2 gol ve bir asistlik performans sergileyerek herkesi kendine hayran bıraktı. Bordo-mavili takımın 1 milyon 100 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Nwakaeme'yi da göklere çıkaran taraftarlar, "İşte yeni Yattara", "Jaja geri döndü", "Özlediğimiz yaratıcı futbolcu işte bu", "Yılın transferini Trabzonspor yaptı" şeklinde yorumlar yaptılar. Öte yandan 'in Hapoel Beer Sheva takımından gelen Nwakaeme için bordo-mavililerin efsane isimlerinden Shota Arveladze'den de görüş alındığı belirtildi. Arveladze'nin İsrail'de bir süre görev yaptığını hatırlatan bordomavili yöneticiler, "Shota'dan, Nwakaeme ile ilgili son rötuşları yapmak için bilgi aldık. O da olumlu sözler söyleyince almaya karar verdik" dediler.

BİR GÖRÜŞ- İskender GÜNEN

Boşluğu doldurdu
Son yıllarda bir türlü sağ ve sol kenarlara gerekli transferler yapamayan Trabzonspor, bu yıl kadroya yeni katılan 29 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile bu boşluğu dolduracak gibi görünüyor. Takıma yeni katılmasına ve 11'deki ilk maçı olmasına rağmen 2 gol ile yaptığı 1 asistin dışında bir kenar oyuncusunda olması gereken özelliklerini sahaya yansıttığı bir gerçek. Vücut vücuda girdiği pozisyonlarda topu saklama becerisi öne çıktı. Bire bir yakaladığı pozisyonlarda ise rakibin üstüne giderek adam eksiltmesi ile de tam not aldı. Arkadaşlarıyla daha fazla oynadıkça bu sezon takımına çok önemli katkılar vereceğini düşünüyorum.
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İşte yeni Yattara
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