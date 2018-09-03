Nasıl aldın bunları başkan?

Kadıköy'de iki kez yenik duruma düşmelerine rağmen Fenerbahçe'yi 3-2 devirerek haftanın sürprizine imza atan Kayserispor'da başkan Dr.Erol Bedir, SABAH Spor'a konuştu. Takımının durumunu ve maç gecesi yaşananları anlatan Bedir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında geçen diyaloğu da paylaştı. İşte Erol Bedir'in açıklamaları:

FENERBAHÇE MAÇINI KAMPTA OYNAMIŞTIK

Aldığımız bu galibiyet bizim için üç günlük bir çalışmanın eseri değil. Sonucu, doğru planlamalar etkiler. Günün performansları ise sadece detayları ortaya çıkarır. Biz takımı transfer dedikodularından uzak tuttuk. Transferleri hızlı bir şekilde bitirdik. Kamp döneminde oyuncularımıza motivasyon ve zihinsel çalışmalar yaptırdık. Hatta Fenerbahçe maçında olabilecek tüm ihtimalleri zihinlerinde canlandırdılar. Yani kampta bu maçı biz zaten oynamıştık!

ADIMLARIMIZIN NE OLACAĞI ÖNCEDEN BELLİ



Sahaya çıkmadan önce hangi durumda ne adım atacağımızı zaten belirlemiştik. Geniş kitleler önünde nasıl oynamamız gerekiyor, oyunu yarım saat tutarsak ne yaparız gibi tüm akış oyunculara aktarıldı. Fenerbahçe maçından önce oynadığımız Bursaspor karşılaşmasında oyun bizi tatmin etmedi, sonrasında 'Acaba ayağımız yere basmıyor mu?' diye düşündük. Fakat Yeni Malatyaspor maçında doğru şeyler yaptık. Bu da 'Doğru yoldayız' mesajıydı bizim için.



Fenerbahçe maçının bir başka önemi ise futbol dışında yaşananlar oldu. Başkan Ali Koç bizi karşıladı, soyunma odasında kutladı ve uğurladı. Hatta maçtan iki saat sonra 'Her şey yolunda mı?' diye aradı. Fenerbahçe taraftarı yenilgiye rağmen bizleri alkışladı. Bunlar bizim hiç görmediğimiz, unutulmaz şeylerdi.

BİLAL BAŞACIKOĞLU'NU 36 AY TAKSİTLE ALDIK



Tribünde otururken F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, Chery ve Bilal'i nasıl aldığımızı sordu. Onlar da şaşırmışlar. Hatta bana '3-4 milyon Euro verdin mi?' dediler. Ben de 'Bizde ne arar o kadar para' dedim. Kendi yağında kavrulan bir takımız. Bilal'i 36 ay taksitle, menajerlik bedeli, bonservisi ve maaşı dahil 1 milyon Euro'ya aldım.



Takımın en fazla merak edilen oyuncusu Chery oldu. Chery, oyuncularımız Bilal ve Deniz'in Hollanda'dan mahalle arkadaşı, ağabeyi. Bizim transfer girişiminde bulunduğumuzu duyduklarında menajer gibi araya girip, oyuncuyu ikna ettiler. Hatta Deniz, '10 numarayı sana vereyim, yeter ki gel' demiş. Chery de 2 milyon Euro maaş alıyor. Bunun sadece 700'ünü biz ödüyoruz. Kalanı kiraladığımız Çin kulübünden alacak. 26 OYUNCUYA



TOPLAM 10,5 MİLYON EURO ÖDÜYORUZ



Kadromuzda önemli isimler var. Deniz, Bilal, Chery, Umut... En az yabancı da biz de var (10 adet). Üstelik bu isimlerin 4-5 tanesi de kiralık. Bütün kadroya ödediğimiz maaş 10,5 milyon Euro. Önümüzdeki yıl kuralın değişmesi bekleniyor. Bu sayede hiç masraf yapmadan yabancı sayımızı 4-5'e indirebileceğiz.

YOK BÖYLE BAŞLANGIÇ!

Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 kez mağlup olan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı. İlk maçını kazanıp son 3 karşılaşmasında 'sıfır' çeken sarı-lacivertliler, 61. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce buna benzer bir başlangıç yapmadı. Kanarya, bu sezondan önce en kötü 4. hafta performansını 1965-1966, 1987-1988 ve 2016-2017 sezonlarında yaşadı. Bu sezonlarda Fenerbahçe, ilk 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alıp, iki kez yenildi.

TRNAVA 90'DA YIKILDI

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Trencin'e, Sleegers'in 90'da attığı golle 1-0 mağlup oldu. Üçüncü yenilgisini alan Trnava, 8 puanla 7'inci sırada kaldı.