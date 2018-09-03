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, a giderken ’a konuştu: Daha da farklı kazanabilirdik

’un G.Saray’a gol yağdırdığı maçta perdeyi açan Nijeryalı, ’lık galibiyeti hak ettiklerini ve farkı arttıracak fırsatları da yakaladıklarını ifade etti

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
Onazi, milli takıma giderken SABAH’a konuştu: Daha da farklı kazanabilirdik
adına maçında perdeyi açan golü atan , Nijerya ı'na çağrıldı. Milli takıma gitmek için aktarma yaptığı 'da 'a konuşan Onazi önce maçı değerlendirdi: "Trabzon futbol şehri. Derbilerin önemini iyi biliyorum. Böyle maçlarda sahada yüzde yüzünüzü vermek ve savaşmak zorundasınız. Biz de takım olarak elimizden geleni yaptık. kazandık ama daha da farklı olabilirdi... G.Saray'a gol attığım için çok mutluyum." Onazi'ye vatandaşı Henry Onyekuru'yu da sorduk: "Hocamız () akıllıca bir taktik belirledi ve bizden Onyekuru'ya boş alan bırakmamamızı istedi. Dediğini yaptık ve hem Onyekuru hem de Galatasaray'a pozisyon vermedik. Onyekuru çok yetenekli bir oyuncu. Büyük potansiyeli var. Eğer açık alanda sizi yakalarsa öldürür!"
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Onazi, milli takıma giderken SABAH’a konuştu: Daha da farklı kazanabilirdik
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