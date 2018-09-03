Son dakika: Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona eriyor

Çaykur Rizespor yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı. 44 yaşındaki çalıştırıcıdan istifasını isteyen Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alınan kötü sonuçlar üzerine kulübün önünün açılması adına bugün hocamızla bir araya geldik. Kendisine görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik. Yarın kendisi bize dönüş yapacak ve biz de bunun üzerine resmi bir açıklama yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'un başına getirilen Üzülmez yönetimindeki Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonu 69 puanla Spor Toto Süper Lig'de lider olarak tamamlayıp Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Bu sezona 3-2'lik Kasımpaşa mağlubiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor, üst üste aldığı Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliklerinin ardındAntalyalyaspor karşısında da 2-1 mağlup oldu ve geride kalan 4 haftada 3 puanla tanışamadı. Bunun üzerine Çaykur Rizespor yönetimi 44 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Çaykur Rizespor ile başlayan Üzülmez, takip eden süreçte Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'u çalıştırdıktan sonra 2017'nin Ekim ayında bir kez daha Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varmıştı.